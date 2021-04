“Todos serão investigados”, diz Omar Aziz sobre CPI da Pandemia

Escolhido para presidir a CPI da Covid, o senador Omar Aziz falou sobre a indicação de seu nome e como vão funcionar os trabalhos da Comissão, em entrevista à Globonews, na noite deste domingo (18).



"Existe no senado uma forma de se escolher presidente e relator. Isso é pelas bancadas. A bancada do MDB é a maior do Senado Federal e a segunda é do PSB. Nós tivemos uma reunião na última sexta-feira onde estiveram presentes sete senadores em que meu vice-presidente será o senador Randolfe e o relator será Renan Calheiros. Isso é pacificado. Até porque nós não temos que ter nenhum receio em relação a esses membros, são pessoas experientes", disse.

Aziz também afirmou que a CPI não será abstrata e ressaltou que todos os governadores e prefeitos serão investigados. Devem ser investigados também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e o próprio presidente da República, Jair Bolsonara “Não será uma CPI abstrata, mas uma investigação que estará dentro da casa de cada brasileiro, pois todos conhecem alguém que morreu”.

A primeira reunião da CPI deve ocorrer no dia 22 de abril. Dentre as assuntos, o grupo deve incluir as investigações sobre omissões do governo federal na recomendação do distanciamento social, a produção e distribuição de hidroxicloroquina e cloroquina e a demora na compra de vacinas.