TCU acusa governo Bolsonaro de abuso de poder e omissão durante pandemia

O Tribunal de Contas da União (TCU), usou os termos abuso de poder, ineficácia e omissão em um relatório para falar da atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.

De acordo com o Uol, o relatório do TCU concluído em abril, aponta que o governo alterou documentos para se ‘livrar’ da responsabilidade de liderar as ações ao ponto de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação nos postos de saúde.

A CPI da Covid, instalada no Senado na última terça-feira (13), terá como prioridade a análise do relatório do TCU. As primeiras sessões devem convocar os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fernando Azevedo (Defesa).

O senador Omar Aziz, cotado para participar da comissão, afirmou em entrevista na noite deste domingo para a GloboNews, que a CPI não pode acabar sem uma proposta ou Projeto de Lei.