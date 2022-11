Testemunha revela detalhes de ritual de purificação de Flordelis: "Vestia branco e fazia sexo comigo'

À véspera de ser julgada pelo assassinato do próprio marido, o pastor Anderson Carmo, Flordelis voltou a ser um dos assuntos mais comentados na mídia. Isso porque foi lançado um documentário que traz detalhes do suposto ritual de purificação feito pela então pastora, que envolvia práticas sexuais dela com outros homens.

O material lançado pelo Globoplay destrincha a história baseada no testemunho oficial de um homem que morou na residência da família de Flor.

Ele conta que durante o “ritual de purificação”, ele passou sete dias isolado em um quarto, vestindo apenas branco e se alimentando apenas de arroz e legumes.

Nesse período de reclusão, ele tinha que se dedicar exclusivamente à oração e seu contato se restringia apenas à Flordelis e algumas pessoas indicadas por ela, que o visitavam.

Durante uma dessas visitas, Flordelis fez sexo com ele como uma etapa do ritual. As relações se repetiram por outras vezes, de acordo com a testemunha no processo contra ela.

O homem destaca ainda que a ex-deputada dizia que era uma divindade e que o sexo com ela era algo sobrenatural.

Outro fato que chamou a atenção foi a realização de um ritual na casa onde Anderson foi morto, no qual ele ficava nu em um círculo e era oferecido por Flordelis como um sacrifício.

Nesta segunda-feira (7), Flordelis será julgada pelo assassinato do marido em uma investigação estarrecedora que revelou não só o homicídio, como a vida secreta e macabra da família famosa tida como referência no meio gospel até o escândalo vir à tona.