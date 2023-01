Tereza Barroso, mulher do ministro Luís Roberto Barroso, morre aos 57 anos

Morreu hoje, aos 57 anos, Tereza Barroso, mulher do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo comunicado do Supremo, ela faleceu em razão de complicações decorrentes de um câncer na cabeça do fêmur.

