Anderson Torres é escoltado pela polícia em aeroporto dos EUA

URGENTE! Anderson Torres sendo acompanhado pela polícia no aeroporto dos EUA a caminho do Brasil. O próximo vocês já sabem quem é. pic.twitter.com/IJZov9LWpW

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi escoltado por policiais americanos, nesta sexta-feira (13), ao embarcar no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Ele deve chegar ao Brasil na manhã deste sábado (14) para se apresentar, em Brasília, à PF (Polícia Federal).

