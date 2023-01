Carlos Bolsonaro debocha de decreto encontrado na casa de Anderson Torres

"Só no Brasil um golpe tem que ser aprovado por Conselho, publicado em DOU (Diário Oficial da União) e votado pelo Congresso", disse o vereador no Telegram.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), debochou do decreto encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O documento servia para tentar invalidar a vitória de Lula (PT) na eleição de 2022 e instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.