Confira lista completa com nomes dos 1.398 presos em ato antidemocrático

A secretaria de administração penitenciária do DF divulgou hoje, às 18h, a lista completa com os nomes de todos os 1.398 presos pelos atos golpistas do último domingo (8).

São 905 homens e 493 mulheres, com idades entre 18 e 74 anos.

Todos os presos estão em Brasília. Os homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória do Complexo da Papuda e as mulheres para a Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia.