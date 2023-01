'Tentei te proteger o máximo que eu consegui', diz Aline para Nicácio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley e Fred Nicácio conversaram sobre a possibilidade do brother ser eliminado no primeiro Paredão do "BBB 23". A cantora foi uma das pessoas que votou no médico.

Fred se mostrou tranquilo com a berlinda e mostrou não ter remorso com Aline. "Caráter não se faz aqui dentro. A gente traz pra dentro o que nós somos, quem nós somos. A gente empresta para o jogo o que nós temos. É isso o que eu sinto. E isso me deixa aliviado de não ter passado vergonha lá fora, de sair lá fora e ver que o Brasil está assim [abre os braços] pra mim. Não com sangue no olho querendo me arrancar aqui de dentro", disse o médico.

"Eu tentei te proteger o máximo que eu consegui", afirmou Aline. Fred respondeu: "Eu tenho certeza disso".

"Eu acho que não. Acho que você não tem certeza", rebateu a cantora.

"Eu tenho, Aline. Senão eu não estaria conversando com você", garantiu o médico.

Aline se emocionou, e Fred garantiu: "Está tudo certo mesmo. Estamos conversados. E, se eu sair amanhã, te desejo um ótimo jogo".