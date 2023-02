'Temos nossas diferenças', diz Cristian para Domitila

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ter sido apontado como um jogador falso por Larissa Santos durante mais uma noite quente do BBB 23, Cristian Vanelli decidiu conversar com Domitila Barros nesta terça-feira (7). O empresário confessou que não gosta do estilo "good vibes" da modelo e falou mal da da sister para os brothers do quarto Deserto. Ele também assumiu estar arrependido com a confusão que criou com seu grupo e se desculpou com a pernambucana.

"A única coisa passada foi que eu não gosto desse negócio [good vibes] porque eu não sou assim, nem aqui nem lá fora. E eu não vou mudar. Porque eu conheço pessoas lá fora que são exatamente assim: 'Gente, energia' e, quando essa pessoa chega, essa pessoa é extremamente pesada, extremamente ruim de coração. De repente essa comparação foi ruim. Fora isso, eu não falei nada. Nós temos as nossas diferenças, mas não tenho nenhum desrespeito contigo", começou Cristian sobre a polêmica provocada pela integrante do Pipoca.

Domitila, então desabafou. "Sobre essa questão de você não gostar do 'good vibes', eu super entendo. Prefiro que você não gosta do 'good vibes' do que outras características que eu tenho que são bem piores. Entendo que você acha que não me desrespeitou mas, nesse contexto geral, se você olhar meu lado e seu lado, me magoou. Eu não fiquei decepcionada, eu fiquei triste mesmo", confessou a modelo.

Cristian resolveu encerrar a conversa. "Não vou mudar o que eu sou. De manhã eu chorei um monte. Realmente é uma mágoa que eu tenho interna disso, eu não gostaria que fosse assim, mas é. A gente sabe que não vai ser melhores amigos. Vou te respeitar, a gente vai jogar junto, a gente está no mesmo grupo e é isso", finalizou.