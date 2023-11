Suspeito de matar mulher e mentir que ela havia se engasgado é encontrado morto em cela

Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), e durante a noite de ontem, ele teria sido encontrado com uma corda em volta do pescoço, mas só a investigação vai determinar a causa da morte.

Elaine Vieira foi morta em março deste ano, e Marcus afirmou que ela havia se engasgado com um pedaço de carne, no entanto, após investigações, foi descoberto que se tratava de um feminicídio.

