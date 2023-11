Criança de 2 anos é resgatada após mãe deixá-la trancada em carro para ir em bar

Uma criança de 2 anos foi resgatada após uma mãe deixá-la trancada dentro de um carro na Estrada de Constantinopla, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, para ir em um bar. O menino foi localizado no veículo na madrugada desta quinta-feira (23).

De acordo com a polícia, o veículo estava trancado com as janelas fechadas próximo a um bar, onde a mãe e o pai do menino estavam.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai, que é separado da mãe da criança, trabalha no estabelecimento. Ele afirmou que não sabia que o menino estava dormindo dentro do carro.

Os policiais que atenderam a ocorrência foram até o bar e pediram para localizar o dono do carro, que foi identificado como namorado da mãe do menino. A mulher afirmou aos PMs que deixou a criança dormindo no veículo porque não tinha com quem deixá-la para poder sair e “curtir a noite”.

O caso foi registrado na delegacia como abandono de incapaz. Uma conselheira tutelar foi chamada no local e entregou a guarda do menino para a avó paterna.