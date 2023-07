Suspeito de matar enfermeira é preso; homem é primo da vítima

Um homem de 30 anos, suspeito de matar a enfermeira Priscila Leonardi, 40, foi preso nesta quinta-feira (13) pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O suspeito é primo da vítima.

O homem, que não teve nome revelado, foi encaminhado para a delegacia de Alegrete onde deve prestar depoimento. Ele também é suspeito da ocultação do cadáver. Segundo a polícia, a principal linha de investigação é que o crime tenha sido motivado por uma questão financeira.

Priscila foi encontrada morta em Alegrete, na Fronteira Oeste do RS, após ficar mais de 20 dias desaparecida. A mulher morava e trabalhava em Dublin, na Irlanda, desde 2019, e chegou no Rio Grande do Sul no dia 1º de junho para visitar a família.

A mulher pretendia passar um mês com os familiares, mas ela sumiu no dia 19 de junho. Um primo e uma prima de Priscila compareceram em uma delegacia para registrar o desaparecimento dela. O corpo da vítima foi encontrado na quinta-feira (6) e possuía marcas de agressões e estrangulamento.

De acordo com a polícia, no dia do sumiço, Priscila visitou um primo e depois seguiu para outro bairro, para a casa de uma prima que a hospedava. Na ocasião, ela pediu um transporte de aplicativo e chegou a embarcar nele, mas nunca chegou ao destino. A equipe de investigadores apura se o recebimento de uma possível herança pode ter ou não ligação com o crime.