Prazo para inscrições para estágio na Caixa terminam hoje

Para participar da seleção, os interessados devem ter no mínimo 16 anos completos no momento da contratação.

As oportunidades são para estudantes do nível médio, técnico e superior, e o valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1 mil.

O prazo para as inscrições do processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários remunerados da Caixa Econômica Federal termina às 12h desta sexta-feira (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.