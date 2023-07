Coronel da PMDF preso pelo 8 de janeiro desmaia em cela

O coronel da PM do DF Jorge Eduardo Naime desmaiou na cela do complexo penitenciário da Papuda, onde está detido pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e passou a madrugada internado no Hospital de Base, em Brasília.

Naime foi encontrado caído com um armário em cima dele. Segundo Mariana Adorno, mulher do militar, ele desmaiou por volta de 0h e, após o ocorrido, foi levado para um hospital privado do plano saúde que tem.

Porém, por estar preso, o coronel não pôde ficar internado no hospital particular foi encaminhado para o Hospital de Base, que é público. No local, passou por exames que não constataram fratura ou traumatismo. Ele teve alta por volta das 5h, voltando para a Papuda logo na sequência.

Os médicos não descobriram qual foi o motivo do desmaio. "Quando ele entrou de recesso, na primeira semana de janeiro, foi justamente para tratar a hipertensão e o diabete que ele tinha. Ele estava acima do peso e com muitas crises", afirmou Mariana, que disse que o incidente também pode ter sido causado por uma queda de pressão.

O coronel está preso desde fevereiro por suspeita de omissão antes e durante as invasões às sedes dos Três Poderes. Ele foi afastado do Departamento Operacional da PM no dia 10 de janeiro.