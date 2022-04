Suspeito de estuprar mulher abandonada bêbada em rua se escondeu na casa de parentes

Um homem suspeito de estuprar uma mulher que foi abandonada bêbada em uma rua de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, foi localizado pela polícia escondido na casa de parentes em Miraíma, a cerca de 200 km da cidade onde o crime aconteceu.

De acordo com a polícia, o homem, identificado como José Nascimento Veras, tirou a própria vida após se deparar com as equipes policiais que cercaram a casa em que ele estava.

A Polícia Civil e a Delegacia Metropolitana haviam se deslocado para o município nesta terça-feira (05), para cumprir o mandado de prisão em nome de José.

O crime aconteceu no dia 20 de março. Um vídeo flagrou o momento em que a mulher é abandonada na rua por um grupo de pessoas. Em seguida, um motociclista que passava no local viu a mulher desacordada no chão e cometeu o estupro.