Suposto serial killer queria matar um gay por semana, diz polícia

Para a Polícia Civil do Paraná, que fez a prisão do homem, ele teria confessado que suas vítimas foram o professor universitário de 36 anos, em Abelardo Luz, em Santa Catarina, um enfermeiro de 30 anos, e um estudante de medicina de 25 anos. Os dois últimos crimes aconteceram em Curitiba

Apontado pela polícia como serial killer, José Tiago Correia Soroka, de 32 anos, teria contado detalhes chocantes sobre suas supostas vítimas. Uma das informações, dá conta de que ele pretendia matar um homossexual por semana. As mortes ocorreram no Paraná e em Santa Catarina, durantes os últimos três meses.

