STF autoriza condução coercitiva de Wizard para depor na CPI da Covid

Integrantes da CPI apontam que o empresário faça parte do “gabinete paralelo” que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos ligados à pandemia do coronavírus.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a condução coercitiva do empresário empresário Carlos Wizard para depor na CPI da Covid, no Senado.

