Simone Mendes fará show de carreira solo na festa de sexta-feira no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simone Mendes irá estrear seu show solo no BBB 23 (Globo) na festa desta sexta-feira (3).

A cantora já se apresentou no reality com sua irmã, Simaria, com quem tinha uma dupla até ano passado. Além de Simone, a festa contará com a participação do Grupo Menos é Mais e de Felipe Araújo, que fará sua primeira apresentação na casa mais vigiada do país.

Os brothers terão uma festa que irá simular um festival, e contará com um simulador giroscópico instalado no gramado. Na decoração, acessórios luminosos como copos, leques e óculos, entre outras coisas levarão o ar de festival para a casa. Além disso, os participantes serão transportados para a vibe de festividade com um telão exibindo os melhores momentos do shows, junto a um estúdio que tornará os brothers em apresentadores.

Sets especiais para fotos também não faltarão. Os looks também já estão certos e serão monocromáticos para os brothers.