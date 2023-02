'Isso pra mim é motivo de voto', dispara Key após treta com Ricardo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a discussão com Ricardo no banheiro, Key Alves desabafou com os seus aliados no Quarto Fundo do Mar do BBB 23 (Globo).

A jogadora de vôlei disse que o biomédico virou seu alvo no próximo Paredão.

KEY ALVES: "Até a Bruna falou: 'Eu tô cansada dessas coisas dele mesmo, ele ta fazendo isso até com o nosso próprio grupo. Isso pra mim é motivo de voto. Ah, me poupe"

MARVVILA: "Tá sendo motivo de voto mesmo"

KEY: "O mínimo era ele perguntar quem tava na frente. Não entrar como ele fez. Tá achando que tá na casa da mãe Joana? Ele: 'Ah você vai brigar comigo por causa disso?' Eu falei: 'Isso aqui não é briga não, é uma discussão'. Ele não me viu brigar ainda"

MARVVILA: "Quem faz tudo virar uma briga é ele"

DOMITILA: "Pra conviver tem que ter essas conversar"

ENTENDA A TRETA

Key Alves e Ricardo tretaram por fila no banheiro para tomar banho após brother entrar na frente de sister.

Os brothers estavam no banheiro para tomar banho, quando Ricardo entrou correndo no chuveiro para tirar o cloro da piscina e Key avisou que era sua vez.

Cristian aproveitou e também passou na frente da atleta.A atitude dos confinados chateou a sister, que começou a brigar com eles e Ricardo rebateu.