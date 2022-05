Sete casos de hepatite infantil misteriosa são investigados no Brasil

A hepatite infantil misteriosa foi registrada inicialmente no Reino Unido e vem se espalhando pelo mundo. Até a última quarta-feira, a OMS havia registrado 228 casos no mundo.

Segundo o jornal O Globo, os casos no país ainda dependem do resultado de mais exames para confirmar realmente se trata da doença.

O Ministério da Saúde está investigando 7 casos que podem ser da hepatite misteriosa que vem atingindo crianças e adolescentes. Os pacientes são 4 do Rio de Janeiro e 3 no Paraná.

