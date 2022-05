Adolescente esfaqueia três colegas dentro de escola no Rio de Janeiro

“Equipe da Patrulha Escolar do 17ºBPM aguarda a chegada dos pais do aluno que agrediu os colegas para conduzi-lo à 37ªDP para registro da ocorrência e medidas cabíveis”, informou a Polícia Militar.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) confirmou a agressão e informou que os alunos feridos foram atendidos na escola por uma equipe do Samu, sendo encaminhados para o hospital com ferimentos leves.

Na manhã de hoje (6), quatro estudantes foram esfaqueados dentro da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar confirmou que “três alunos foram feridos a golpes de arma branca por outro estudante”, e o Corpo de Bombeiros relatou mais uma vítima.

