Servidores do INSS fazem greve pra evitar retorno de atendimento presencial

Funcionários do INSS deflagram greve nessa terça-feira (8), em todas as unidades do país. A paralisação mostra a insatisfação da categoria com a ordem de retomada gradual das atividades presenciais marcada para iniciar no próximo dia 14 de setembro.

Os servidores alegam que grande parte do quadro funcional do órgão é composto por idosos e pessoas que se enquadram no grupo de risco do novo coronavírus e estão sucetíveis a contaminação.

Atualmente eles trabalham em home office e pedem para continuar assim até que a pandemia seja devidamente controlada. Eles avisam que caso o INSS insista na retomada do atendimento presencial, a população encontrará as unidades vazias, sem funcionários. Essa é a terceira vez que a instituição tenta trazer os servidores de volta.