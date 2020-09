Homem tem quase 100% do corpo queimado ao tentar apagar incêndio

O zootecnista Luciano da Silva Beijo, 36 , teve quase 100% do corpo queimado durante um incêndio em uma fazenda às margens da BR-070, nas proximidades da Serra do Facão em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, na tarde de domingo (6).

Segundo um site de notícias do Globo, Luciano e outros dois funcionários que trabalham na fazenda tentaram conter as chamas, mas foram surpreendidos por uma rajada de vento muito forte que fez o fogo se alastrar no pasto da fazenda.

Todos que estavam no local correram, mas Luciano tropeçou, ficou preso e foi alcançado pelas chamas. Ele foi socorrido por outros funcionários e encaminhado ao pronto em estado grave no Hospital Regional de Cáceres com quase 100% do corpo queimado.

O zootecnista será transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá ainda nesta terça-feira (8).