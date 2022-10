Serasa dá dicas de como bloquear celular roubado para proteger dados pessoa

Pesquisa realizada pela Serasa, que ouviu 3.483 pessoas, mostra que 40,7% dos respondentes têm um familiar ou amigo que teve o celular roubado nos últimos 12 meses. Do total, 9,4% tiveram o aparelho roubado no último ano, 40,4% têm medo de ser assaltado e 68,9% afirmam que o medo de cair em golpes financeiros aumentou.

Ainda, de acordo com o anúario de 2022 de segurança pública do FBSP, que reúne dados consolidados pelas secretarias estaduais, os órgãos públicos registraram mais de 800 mil aparelhos roubados ou furtados em 2021: valor equivalente a 1,6 celular roubado ou furtado por minuto no Brasil neste período.

Além de ser uma realidade do cotidiano brasileiro, o roubo de celular implica bem mais do que na perda do aparelho, já que, por meio dele, os criminosos conseguem ter acesso a contas bancárias e dados pessoais para fazer empréstimos e transferências. No capítulo desta semana da série “Sempre Alerta”, conteúdo produzido com o objetivo de ajudar o consumidor a identificar e evitar golpes financeiros, a Serasa ensina a bloquear o celular em caso de roubo.

Veja o passo a passo da Serasa para bloquear o celular roubado:

1 - Localize o IMEI do aparelho

O IMEI é um registro de identificação atribuído que todo celular possui e pode ser utilizado para bloquear o acesso às funções do aparelho. Com a operação, o dispositivo móvel não poderá ser usado para acessar redes móveis ou fazer ligações, protegendo os dados do usuário.

Para descobrir o IMEI do celular, é preciso:

• Abrir o discador do celular e digite o comando *#06#.

• Em seguida, uma tela com o IMEI e o número de série será exibida.

• Copie os códigos em algum lugar seguro ou tire um print da tela e salve em um arquivo online acessível pelo computador.

Também é possível rastrear o número do IMEI pelo navegador. No caso de celular iPhone, acesse appleid.apple.com e entre com o login e senha. Procure a opção dispositivos, ali estarão listados todos os aparelhos Apple, encontre o iPhone anote o IMEI. Já para Android, acesse google.com/android/find e clique no ícone de informações sobre o aparelho celular para acessar o número IMEI.

2– Bloqueie o celular usando o IMEI

Com o número do IMEI em mãos, ligue para a operadora e acione a opção “perda ou roubo do aparelho”. Serão solicitados dados pessoais e o número de identificação do aparelho para realizar o bloqueio – o tempo de espera varia de acordo com cada operadora, mas pode demorar até 24 horas para ser finalizado. Após a confirmação, o celular roubado não poderá mais ser usado para fazer ligações ou inserir chip.

3 – Acesse o site do sistema operacional do celular

Mesmo com o bloqueio no IMEI, os criminosos ainda podem acessar os aplicativos e informações pessoais. Para evitar fraudes, entre no site do fabricante e faça o login. Em seguida, é recomendável limpar todos os dados remotamente.

No Android, isso é feito com o Encontre Meu Dispositivo. Faça login e opte por “apagar dados do celular”. Pelo iPhone, acesse o site iCloud, insira login e senha e acesse “buscar meu iPhone”. Além de mostrar onde o aparelho se encontra, o site permite as opções “modo perdido” ou “apagar iPhone” para impedir o uso dos aplicativos instalados.

4 - Faça um Boletim de Ocorrência

Logo após pedir o bloqueio do celular, registre a ocorrência do roubo ou furto. Isso pode ser feito pelos sites das delegacias online e é importante para que a polícia possa monitorar e combater este tipo de modalidade criminal.

Saiba como se prevenir

1. Tenha um e-mail específico para os bancos: geralmente, os criminosos tentam acessar o aplicativo dos bancos e solicitam uma nova senha para o login. O processo de cadastramento da nova senha é feito por um e-mail que pode estar logado no aparelho celular. Assim, eles conseguem alterar a senha com facilidade e acessar o app bancário. Ao criar uma conta não logada no aparelho celular, você dificulta esse acesso, já que os criminosos não conseguirão acessar este e-mail.

2. Ative a verificação de duas etapas: além da senha, esse tipo de funcionalidade exige um código para login em aplicativos. Este número pode ser enviado por e-mail (que não deve estar logado no celular) e irá dificultar o acesso as suas contas de e-mail, redes sociais e apps bancários.

3. Esconda os aplicativos de bancos: a partir dessa função, é possível proteger e dificultar o acesso as contas. Para ativar, siga o passo a passo:

No Android

• Abra as configurações e clique em “Tela inicial”.

• Em seguida, selecione “Ocultar aplicativos”.

• A lista de apps instalados será exibida. Clique no ícone do aplicativo do banco para escondê-lo da tela inicial.

• Caso queira o aplicativo de volta à tela inicial, basta repetir o caminho e pressionar o ícone de traço no app.

No iOS

• Abra o iPhone e mantenha o dedo pressionado sobre a tela até que os ícones de apps comecem a flutuar. Em seguida, toque no ícone de traço, localizado sobre o ícone do banco.

• Uma janela será exibida e, em seguida, clique em “Remover da tela de início”.

• Também é possível configurar o iPhone para remover o aplicativo de banco dos resultados das pesquisas. Abra a tela “Ajustes” e toque em “Siri e Busca”. Em seguida, localize o nome do app do banco e toque para abrir mais recursos. Por fim, desmarque a opção “Mostrar App na Busca”.

4. Não guarde senhas e informações bancárias: prefira sempre escrevê-los em um caderno, inclusive, as senhas para login em contas de e-mail, aplicativos bancários e redes sociais.

5. Proteja seus dados pessoais: além desses cuidados, outra possibilidade é manter um controle ativo dos dados pessoais. No caso do roubo, o recomendado é bloquear também o acesso ao seu Serasa Score para dificultar que os criminosos solicitem cartões de crédito ou empréstimos. Essa é uma das funções disponíveis no Serasa Premium, serviço de assinatura da Serasa, que permite o monitoramento 24 horas por dia do que acontece com seu CPF e CNPJ, como consultas, Score, negativações e muito mais.