Professora que causou revolta ao fazer gesto nazista em sala de aula é demitida

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) disse que irá investigar as denúncias.

O vídeo foi feito por alunos e logo repercutiu na internet sendo muito criticado. Nas imagens, a professora, que aparece com uma bandeira do Brasil no peito, coloca a mão na testa e depois estende o braço, assemelhando-se ao gesto usado por nazistas para saudar Adolf Hitler.

