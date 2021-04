Senador Jorge Kajuru divulga áudio em que Bolsonaro diz temer CPI da Covid

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) divulgou neste domingo (11) uma conversa em que teve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a CPI da Covid, que apura possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Na conversa publicada nas redes sociais, o presidente diz que teme que o relatório da comissão seja "sacana". Além disso, ele pressiona Kajuru a fazer pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Você tem de fazer do limão uma limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", disse Bolsonaro ao senador. E ele continua. "Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI... não tem investigação de ninguém do Supremo".

Em um dos trechos da conversa, Kajuru responde que já entrou com pedido de afastamento do ministro do STF Alexandre de Moraes. Bolsonaro elogia: "Você é 10".

O presidente comenta também a atuação do governo que está sob investigação. "A CPI hoje é para investigar omissões do governo Bolsonaro, ponto final. Se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir pra cima de mim. Tem que mudar a amplitude dela", comentou Bolsonaro. "Se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir (o ex-ministro da Saúde Eduardo) Pazuello, ouvir gente nossa, para fazer um relatório sacana.".