Homem surta e faz funcionária da Gol de refém no Aeroporto de Guarulhos

De acordo com o UOL, o homem exigia a presença de policiais que atuam no terminal e a divulgação das imagens à imprensa. Ele teria abordado a vítima em um dos portões de embarque da companhia aérea. Ainda conforme informações preliminares, o suspeito afirmou ser Policial Militar do Paraná, além disso, teria dito palavras desconexas sobre "corrupção".

Um homem foi preso pela Polícia Federal na noite deste domingo (11), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele ameaçou, com uma faca, uma funcionária da Gol.

