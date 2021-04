Bolsonaro fala de pressão do STF em conversa gravada com senador

O presidente Jair Bolsonaro teria pressionado o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com a proximidade da instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado sobre ações do governo federal na pandemia.

De acordo com o Estadão, em conversa por telefone divulgada pelo próprio senador, em suas redes sociais, Bolsonaro insinua que, se houver pedidos de impeachment contra ministros da Corte, pode ocorrer mudanças nos rumos da instalação da comissão.

"Você tem de fazer do limão uma limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", diz Bolsonaro. “Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI... não tem investigação de ninguém do Supremo”, disse Bolsonaro, durante a conversa. Kajuru responde que já tinha entrado, um dia antes, com pedido para que o ministro Luís Roberto Barro exigisse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também instaurasse um processo de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Na conversa, o presidente também chegou a cobrar que a CPI, se instalada, trabalhe para apurar a atuação de prefeitos e governadores. Segundo Kajuru, a conversa com Bolsonaro foi feita no sábado, 10.