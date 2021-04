Prazo para contestar auxílio emergencial negado encerra hoje

A nova rodada do pagamento do benefício na última terça-feira (6) e é uma medida devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no país. Os pagamentos da primeira parcela do benefício, para todos os públicos, vão até 30 de abril.

O prazo para contestar o auxílio emergencial negado termina nesta segunda-feira (12), conforme informações do Ministério da Cidadania. Os trabalhadores devem recorrer da decisão no site https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/ .

