Senador Flávio Bolsonaro se filia ao Patriota

"Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota. Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome “Patriota”. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada!", disse o senador nas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro informou nesta segunda-feira (31), por meio de suas redes sociais, que se filiou ao partido Patriota .O filho do presidente Jair Bolsonaro era um dos integrantes do partido Republicanos, mas comunicou seu desligamento da sigla na última quarta-feira (26).

