Pernambuco veta partidas da Copa América devido ao agravamento da Covid-19

Após o anúncio da realização da Copa América no Brasil, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) emitiu um comunicado nesta segunda-feira (31) vetando as partidas de futebol em todo o estado devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

De acordo com o UOL, o governador afirmou que "apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)" para sediar os jogos do torneio, "o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte" e que os indicadores apontam um agravamento da doença na região além das medidas restritivas que ainda estão em vigor no estado.

Confira a nota na íntegra;

O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana. Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco.