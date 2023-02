Semana no BBB 23 terá Paredão Quádruplo e prova valendo carro

Prova Bate e Volta: Gustavo, Bruno e mais votado pela casa. Caso Gustavo ou Bruno vençam a Prova do Líder, o segundo mais votado pela casa irá para o Paredão no lugar

Prova do Líder com 3 brothers vetados.

O programa terá Paredão Quádruplo, com Big Fone que já tocou e colocou Gustavo e Bruno no paredão e prova valendo carro. Confira abaixo a dinâmica:

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na edição de quinta-feira do BBB 23 (Globo), Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da 4ª semana do reality.

