Paula surpreende ao roer unha do pé e internautas não perdoam

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Será que na despensa do BBB 23 não existem produtos de higiene pessoal como uma simples lixa de unha ou então uma tesourinha? Parece que não. Na tarde desta quinta-feira (9), Paula Freitas surpreendeu os internautas ao roer a unha do pé. A biomédica esqueceu das câmeras espalhadas pelo confinamento e foi protagonista de uma cena inusitada na área externa da casa.

A sister estava conversando com Amanda Meirelles sobre o próximo paredão do reality da Globo. "Sabe o que eu acho que pode acontecer? O Big Fone tocou e a Prova do Líder possa ser mais rápida para ter um paredão ainda hoje [quinta-feira]. A pessoa ganha o líder e já indica um brother para não dar tempo de ninguém combinar voto", comentou a médica paranaense, que até fingiu não acreditar na cena, mas também não fez nenhum comentário reprovando a atitude de Paula.

Só que os internautas viram a cena e não perdoaram a participante. "A Paula estava roendo a unha do pé com a boca! Que nojo", escreveu um usuário do Twitter. "Amanda, que é médica, ainda deixa essa nojeira ? Meu Deus!", comentou uma segunda pessoa e a terceira completou: "Ela ainda disse para o Cara de Sapato que era super higiênica por causa do trabalho."