Seguranças agridem jornalistas durante caminhada de Bolsonaro em Roma

Seguranças que escoltavam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) agrediram jornalistas que tentavam fazer perguntas ao presidente durante caminhada em Roma, na Itália.

De acordo com o G1, o correspondente da Globo Leonardo Monteiro recebeu um soco no estômago ao perguntar o motivo de o presidente não ter participado de alguns eventos do G20 com outros líderes mundiais.

Leonardo: “Presidente, presidente. O cara tá empurrando, gente. Presidente, por que o senhor não foi de manhã no evento do G20?”

Bolsonaro: “É a Globo? Você não tem vergonha na cara....”

Leonardo: “Oi, presidente, por que o senhor não foi de manhã nos eventos do G20?”

Bolsonaro: “Vocês não têm vergonha na cara, rapaz.”

As agressões foram filmadas pelo repórter Jamil Chade, do UOL, no entanto, um dos seguranças tomou o aparelho das mãos de Jamil e jogou no chão minutos sem as imagens gravadas.

Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) afirmou que "ao não condenar atos violentos de seus seguranças e apoiadores a jornalistas que tão somente estão cumprindo seu dever de informar, o presidente da República incentiva mais ataques do gênero, em uma escalada perigosa e que pode se revelar fatal. Atacar o mensageiro é uma prática recorrente do governo Bolsonaro que, assim como qualquer outra administração, está sujeito ao escrutínio público".