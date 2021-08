Segundo suspeito de matar indígena de 14 anos é preso

A adolescente desapareceu no dia 31 de julho, quando foi vista pela última vez em uma festa na Vila São João. O corpo da vítima foi encontrado em uma lavoura perto da reserva Terra Indígena do Guarita, onde ela morava.

Um segundo suspeito, que não teve o nome revelado, suspeito de participar da morte da indígena Daiane Griá Sales, 14 anos, foi preso em Redentora, noroeste do Rio Grande do Sul.

