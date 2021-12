Secretários pedem ao governo vacinação imediata de crianças contra Covid

Secretários de Educação pediram ao governo Bolsonaro o início da vacinação em crianças de 5 a 11 anos, antes do início das aulas. Segundo o Jornal Nacional, o Ministério da Saúde disse que é favorável à vacinação, mas que aguarda o resultado da consulta pública, que está prevista para a semana que vem. Depois de várias manifestações da comunidade científica, secretários de Educação fizeram nesta quarta-feira (29), uma carta que foi enviada ao ministro Marcelo Queiroga. Eles fizeram um apelo para a imediata aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid destinadas às crianças de 5 a 11 anos de idade. Na carta, eles reprovaram a demora do governo: “Ter esta vacina disponível e não utilizá-la imediatamente faz com que cada morte por falta de vacina passe a ser contabilizada como evitável. Além disso, não podemos mais perder tempo na educação. É o futuro das nossas crianças que está em jogo". Secretários de Educação dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte e de outros dez municípios assinam a carta.

