Diarista desaparecida após discussão é encontrada enterrada no quintal de casa

O corpo da diarista Sônia Maria dos Santos Pereira, de 53 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29), no quintal da casa dela, em Guarujá, São Paulo. Ela estava desaparecida desde a véspera de Natal, após ter uma discussão com o marido. O corpo foi encontrado após familiares levantarem a suspeita de que ela estaria morta em casa. A polícia foi até o local e encontraram o imóvel destrancado, com portas abertas e nenhum sinal de moradores. Quando os PM's foram até o quintal, perceberam uma área com o piso recém concretado e decidiram cavar com o auxílio do Corpo de Bombeiros, momento que encontraram o corpo. O principal suspeito do crime, o marido da vítima, também está desaparecido. Os dois viviam sozinhos na residência. Ele também é procurado por familiares, que registraram um boletim de ocorrência.

