'Se der certo, amém', ressalta Paula sobre relação com brother do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quarta eliminada do BBB 23 (Globo), Paula teve um rápido flerte com Ricardo Alface dentro da casa, mas o relacionamento não passou de carícias e mão boba. Hoje, Ricardo vive um affair com Sarah dentro da casa.

Em entrevista à Patrícia Kogut, a ex-sister contou que, caso o relacionamento dos dois não dê certo, pretende "conhecê-lo melhor" fora da casa.

Paula: "Neste momento do jogo ele está com a Sarah, o que tem feito muito bem para ele. Os dois se tornaram um porto seguro um para o outro. Eu amo o Ricardo, mas é um amor de amigo. Eu não quis misturar amor com o jogo. Mas, se ele e a Sarah não levarem isso para frente aqui fora e não ficarem juntos como um casal, eu quero conhecer o Ricardo melhor".

Ela completou: "Ele é um homem incrível. Mas isso sempre respeitando a Sarah. Torço para que eles se deem muito bem lá dentro para terem ainda mais força no jogo", disse.

Ela deixou claro, contudo, que não o está "esperando".

"Eu troco directs, converso, tenho meus rolos. Só ainda não fiquei com ninguém. Acho muito delicado agora. Estão dizendo que estou passando o rodo, mas não é verdade. Também não estou esperando o Ricardo. Se der certo, amém, se não der, amém também", disse.

Casa do Reencontro

Na Casa do Reencontro, Paula disse que Ricardo era sua maior saudade. A informação de que Paula "estaria esperando" ele chegou até Ricardo pelos repescados Fred Nicácio e Larissa e deixou o brother confuso. Ricardo chegou a externar ter ficado balançado.

Na entrevista, Paula falou ainda sobre a Casa do Reencontro:

"Foi muito pior do que a casa do BBB. Ativou muito gatilho em mim, me deixou triste e mexeu bastante comigo. Mas faz parte do jogo. Fiquei triste de ter sido a menos votada. Bate aquela ideia de que você foi rejeitada", disse.

"Mas logo depois passou e consegui lidar com isso. Cheguei aqui fora e já tinha bastante trabalho me esperando", acrescentou.