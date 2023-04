Marvvila e Sarah detonam brother no BBB 23 e diz que ele não quer 'ouvir ninguém'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a DR coletiva que aconteceu na casa do BBB 23 (Globo) durante a madrugada deste sábado (1º) devido as atitudes de Ricardo Alface, Marvvila e Sarah analisaram o jogo do brother na cozinha da Xepa.

Sarah: "Não tenho paciência. A gente já ouviu 70 vezes".

Marvvila: "As jogadas que ele faz, ele dá liberdade pras pessoas interpretarem o que elas quiserem. O problema é que ele faz a jogada e não quer que as pessoas tenham as interpretações delas".

Sarah: "Tudo o que foi falado aqui, a gente já falou para ele. Absolutamente tudo. Mas deixa outras pessoas falarem com ele. Não quer ouvir ninguém".

Marvvila: "Aí fica complicado. Ele acha que as pessoas tem que entender o que ele quer dizer e, se alguém retrucar, ele fica revoltado, ele perde a linha".

No fim da madrugada, Sarah também conversou com Ricardo, que estava sozinho na área externa, e os dois analisaram seu relacionamento.