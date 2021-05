Sargento da FAB traficou cocaína 7 vezes antes de ser preso na Espanha

Na época da prisão, Manoel havia desembarcado de um avião de apoio da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele estava com posse de 39 quilos de cocaína avaliados em R$ 6,4 milhões.

Em todas as sete viagens oficiais em que a investigação aponta que houve tráfico, o sargento trocou mensagens cifradas com a mulher Wilkelane Nonato Rodrigues que indicam sucesso na empreitada criminosa. Foram quatro voos domésticos (São Paulo e Recife) e três internacionais com escalas na Espanha, onde a droga era entregue.

