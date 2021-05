Aposentado é flagrado tirando foto por baixo de saia de mulher em supermercado

Um servidor aposentado do Senado Federal, de 59 anos, foi preso por importunação sexual após tirar uma foto por baixo do vestido de uma mulher em um supermercado, no último sábado (29), no Distrito Federal.

Nas imagens, registradas pelas câmeras de segurança, a vítima estava com um vestido longo e no momento em que ela estica uma perna para alcançar a prateleira, ele coloca o celular por baixo da saia dela.

De acordo com o G1, a cena também foi flagrada por uma funcionária do supermercado que informou a vítima e os seguranças do estabelecimento.

Ainda segundo a publicação, a vítima em depoimento disse estava no supermercado acompanhada da filha e percebeu que tinha um homem a seguindo. A mulher contou que no momento que foi pegar o produto na prateleira "esbarrou" no homem, mas não percebeu o que tinha acontecido até ser avisada pela funcionária.

Ele foi preso em flagrante.