Sarah diz que se apaixonou por Alface e fala sobre futuro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Aline foi sincera ao dizer que seu "eu te amo" a Ricardo no BBB 23 (Globo) saiu sem querer, na primeira entrevista após sua eliminação.

Agora, ao Gshow, a psicóloga revelou se ficou ou não apaixonada de verdade pelo rapaz. No podcast BBB Tá On, ela abriu o jogo: "Não vou mentir, não tem como não se apaixonar. Por dois motivos. Primeiro porque você mora com a pessoa, e segundo porque é o Alface. O Alface, realmente, ele é uma pessoa que tem um coração lindo, é uma pessoa encantadora, admirável. Então eu me admirei, me apaixonei... Mas desde o início a gente tinha o conflito maior, que era o jogo."

TEM FUTURO?

A eliminada não cravou se vai ou não manter o romance do lado de fora.

"Cara, eu amei o ship, fiquei feliz de saber que a gente é um casal aqui fora, queria entender como rolou isso. Ele tá lá dentro ainda, nem crio tantas expectativas de como pode ser... Porque lá, era uma outra realidade. A gente tava dormindo e acordando junto o tempo inteiro, comia junto, chorava junto, brigava... Tava casada! Me apaixonei sim, mas eu tô bem com o pé no chão. A gente tá tranquilo nesse ponto", afirmou Sarah.