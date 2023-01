Sarah diz que grupo precisa de mais estratégia após volta de Fred Nicácio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No confessionário, Sarah Aline ressaltou que a volta de Fred Nicácio foi decisiva para esclarecer pensamentos e pontuar certezas que tinha. Além disso, mencionou que o grupo formado no Quarto Fundo do Mar precisa ser mais estratégico no jogo.

Sarah: "Fred voltou e óbvio que isso foi uma resposta, algo muito interessante para a gente. Ele trouxe diversos conteúdos que ele assistia que foram muito perto de alguns pensamentos que eu tinha."

Para a sister, o outro grupo é maior, mas está fragmentado. Ela concluiu que essa pode ser a vantagem de seu quarto sobre o outro.

Sarah: "A gente sabe que, por mais que o grupo deles seja o maior da casa, é diferente, dá para perceber que eles estão completamente fragmentados, no sentido de que eles não confiam entre si, e acho que isso é uma das principais vias que a gente possa ter para conseguir romper com esse grupo gigantesco, que está confortável no jogo justamente por ser maior."

Sarah: "Acho que isso exige mais de pensamento e estratégia, porque eles ainda conseguem colocar todo Paredão um número maior de quem está do nosso lado. A gente precisa encontrar uma maneira de se defender com esses recursos."