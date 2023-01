Bruna e Domitila conversam após bate boca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPORESS) - Bruna Griphao e Domitila tiveram um atrito antes da Prova do Líder desta quinta-feira (26) no BBB 23 (Globo).

Depois que a atriz vetou Domitila da Prova, as duas discutiram. Na manhã desta sexta-feira (27), elas conversaram para colocar os pingos nos i's. "Pensei sobre isso. Não é nem a questão se você me machucou. É uma questão de estratégia, eu iria muito mais além. Vejo coisas que a gente tem igual", disse Domitila. "Você, Lari e Aline eu ainda me importo. E mesmo tendo uma questão ontem, você me deu dez motivos pra eu me importar", completou a sister

Bruna esclareceu sua escolha. "Não foi pra defender o Gabriel, não foi estratégia. Se fosse estratégia, eu seria uma m*rda de estrategista, seria uma burra do car*lho. Foi literalmente: 'Vou seguir meu coração", disse a atriz. Ela seguiu: "Todo mundo queria que eu tirasse o mais forte de game", disse ela, e Domitila retrucou: "Pra ficar sempre os mais fracos, o que a gente acha que é mais fraco", disse a sister.

"Não achava justo depois de ter colocado os dois (no Paredão). Falei com a Lari pra tirar essa ideia da cabeça dela", disse Bruna justificando não ter vetado Gustavo e Key. "Se fosse estratégia, eu teria feito totalmente diferente. Eu me indispus com mais alguém", completou a atriz.

Domitila concluiu: "Comigo você não se indispôs. Nós duas somos papo reto. Prefiro ser transparente do que ser cobra. Eu me importo. Tô muito feliz de a gente ter falado isso aqui. Eu quero acreditar no que você falou. Quero acreditar, e você deu argumentos que fazem sentido pra mim", disse ela, completando: "Não quero deixar esse monstro entre nós duas. Mesmo com as confusões, você é importante".

As duas se abraçaram ao fim da conversa.