No raio-x, Domitila comemora volta de Fred e reclama de treta com Bruna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No confessionário, Domitila celebrou o retorno de Fred Nicácio ao BBB 23. Além disso, contou o que sentiu após o desentendimento que teve com Bruna Griphao, logo depois de a Líder vetá-la da prova que valia a liderança.

"Obrigada, Brasil, por trazer Fred de volta para a casa. No dia que a gente teve aquela dinâmica de quem a gente quer ver na final com a gente, o Fred foi a única pessoa que também queria me ver na final, a conexão que a gente teve foi muito real, genuína, forte. Ele sempre deu muita força aqui na casa, eu me sinto muito mais segura com a volta dele", afirmou Domitila.

De acordo com a sister, Bruna "cavou" a briga e seu argumento foi pautado em se defender após vetar Gabriel Santana da Prova do Líder.

"Eu me arrependo um pouquinho de ter batido de frente com a Bruna ontem, até porque, depois que teve a coisa, eu e meu grupo percebemos que temos que ser um pouco mais estratégicos e um pouco menos emocionais. O que me deixou mais chateada foi o fato da argumentação, fiquei muito triste por não ser a verdade, acho que ela queria proteger o Gabriel dela e, por isso, ela precisava usar aquela argumentação ali", disse.