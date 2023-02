Sarah desabafa com Aline Wirley sobre incômodos com seus aliados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a Festa do Líder Cara de Sapato no BBB 23, Sarah Aline conversou com Aline Wirley sobre as relações que tem com os integrantes do Quarto Deserto.

Sarah: "Tem pessoas [do Quarto Deserto] que eu gosto e tem pessoas de lá que eu zelo"

Sarah: "Tem pessoas que eu gosto, mas votaria. Tem pessoas que eu zelo, mas não passam perto do meu alvo. Tipo você [Aline], Tina, Alface..."

Em seguida, a psicóloga falou sobre alguns conflitos com o próprio quarto, o Fundo do Mar.

Sarah: "Eu não posso me indispor com as pessoas do meu grupo, por mais que se indisponham comigo..."

Aline: "Nessa troca de pessoas, a gente tem que falar e falar pouco. De repente você começa a falar, e fala uma coisa que você não pode"

Sarah: "Exatamente isso, é uma coisa que eu não quero. Eu quero ser fiel ao meu grupo"