Marvvila conta 'segredo' de sister para Gabriel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo depois da Festa do Líder, os 'inimigos do fim' do BBB 23 fizeram um after na sala. Os brothers, ainda bastante alcoolizados, ficaram dançando e gritando no cômodo.

Neste momento, Marvvila resolveu contar para Gabriel Santana um 'segredo' de Sarah Aline: a psicóloga tem vontade de ficar com o ator.

"Ela falou isso na última festa também", respondeu Gabriel, dizendo que Sarah estava revelando a vontade pois estava bêbada.

Marvila reforçou que, quando Sarah lhe confidenciou, ela não estava bêbada. Gabriel deu a entender que a recíproca é verdadeira: "Se for pra rolar isso, tem que rolar no meio da festa, não vai rolar agora a gente dormindo [no mesmo quarto]",