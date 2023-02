MC Guimê elege adversário 'mais perigoso' no BBB 23

Guimê finalizou: "Ele é o influenciador do bagulho. Por isso que ele é o adversário mais perigoso do que os outros. Tem as plantas, os influenciáveis e influenciadores. Ele é o influenciador".

Sapato concordou com o funkeiro, mas sem se alongar no assunto.

Guimê: "Pessoas que não seguem a sua própria verdade, são pessoas influenciáveis, e já não é o caso do Fred Nicácio. Não é o bagulho dele. Fred Nicácio é o influenciador do bagulho. Por isso que eu falo que ele é um adversário mais perigoso que os outros".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a Festa do Líder de Cara de Sapato no BBB 23, Guimê chamou o lutador para conversar sobre jogo.

