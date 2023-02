Sarah Aline se mostra preocupada após edredom com Ricardo: 'Fiquei zoada'

Marvvila. "Mas não tem compromisso dele com ela, nem dela com ele. Não tem nada para você ficar 'pegada'. Ela mesma vai falar isso para você".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Aline desabafou com Marvvila enquanto as duas esperavam sua vez para gravar o Raio-X na manhã desta quinta (2) no BBB 23. A psicóloga se mostrou preocupada após trocar carícias com Ricardo sob edredom e citou Paula, com quem o brother costuma flertar.

