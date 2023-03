Sarah cogita não pegar mais ninguém no BBB 23

"Eu sei que o Facinho tem coisas que pode deixar desconfortável. [...] Eu preciso conversar com ele ainda, não dá pra fingir que nada aconteceu morando na mesma casa."Moral. "Foi legal e tal, não me arrependo nem nada, mas acho que tudo aqui vira uma coisa muito moral. Você pensa demais. [...] Tenho certeza que lá fora deve ter gente achando super normal, e gente falando 'nossa, que horrível'", afirmou.

"Foi só um beijo e eu prefiro mil vezes a amizade que a gente tem aqui dentro. Mas no fim, abriu mais um caminho. Me dei de presente mais uma coisa pra lidar", disse a sister.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Aline desabafou com Aline Wirley nesta quinta-feira (9) no BBB 23 (Globo). A sister, cujo beijão em Alface durante festa repercutiu na casa, revelou preocupações.

